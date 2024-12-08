Избранный президент США Дональд Трамп унизил украинского коллегу Владимира Зеленского, сообщив о потерях ВСУ после встречи во Франции.
Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после нежелательной встречи в Париже
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Наркомана Зеленского и всех фашистов, националистов и бандеровцев – украинский народ – ПРОКЛЯЛ! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут гореть синим пламенем в аду вечно! И все кто будет поддерживать фашистов, националистов и бандеровцев будут тоже вместе с ними гореть в аду вечно синим пламенем! Да будет так! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут в земле кормить червей! Да будет так! Уроды фашисты, националисты и бандеровцы – все будут сидеть в тюрьмах - либо уничтожены! Да будет так! За преступления перед человечностью – совершёнными фашистами, националистами и бандеровцами будет и уголовный суд и суд божий! Да будет так!
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16 час.
федор
👍👍👍
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9 час.
СК
Сергей Карабухин
…Зеленский и его приближённые – дуркуют? Не им наркоманам и умственным отсталым – без роду, без племени – решать судьбы памятников, судьбы людей и судьбы страны………………………………….Бог их всех накажет – за геноцид своего народа и страны Украины!............................................................................................ ..Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами………………
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5 час.
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