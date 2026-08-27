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Царьград

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Как через компьютерные игры пытаются "взорвать" Россию: Кто за этим стоит и что делать

Как через компьютерные игры пытаются "взорвать" Россию: Кто за этим стоит и что делать

Компьютерные игры давно перестали быть исключительно развлечением. Для миллионов молодых людей они стали частью информационной среды, через которую можно не только рассказывать истории, но и формировать представления о прошлом, настоящем и образе врага.

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