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Мировое обозрение

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Первый Герой Советского Союза из Донбасса Николай Жердев

Первый Герой Советского Союза из Донбасса Николай Жердев

Николай Жердев — имя, которое сегодня почти забыто. А зря. Это первый уроженец Донбасса, получивший Золотую Звезду Героя Советского Союза.

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