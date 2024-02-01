За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Иванове в 12-00 на улице Фрунзе 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», совершил наезд на 16-летнего подростка, пересекающего проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу справа налево.
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