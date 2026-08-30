Минтранс РФ введёт новые правила пассажироперевозок с 1 сентября

Минтранс РФ с 1 сентября вводит новые правила пассажироперевозок. Изменения коснутся автобусов и такси, включая электронные билеты и транспортировку животных.
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