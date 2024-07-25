Байден пообещал до конца срока укреплять НАТО и противостоять России

Джо Байден выступил с обращением к согражданам. Он объяснил свой выход из избирательной кампании спасением демократии, призвал поддержать Камалу Харрис и заявил, что в оставшееся время его президентства продолжит сплачивать коалицию стран НАТО, чтобы противостоять России.
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