Женские клубы помогли 143 сахалинкам вернуться к работе и найти новое дело

За восемь месяцев 2026 года работу нашли 143 участницы Женских клубов при Кадровых центрах Сахалина. Годом ранее таких женщин было 124.
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