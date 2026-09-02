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СахПресс

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Женские клубы помогли 143 сахалинкам вернуться к работе и найти новое дело

Женские клубы помогли 143 сахалинкам вернуться к работе и найти новое дело

За восемь месяцев 2026 года работу нашли 143 участницы Женских клубов при Кадровых центрах Сахалина. Годом ранее таких женщин было 124.

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