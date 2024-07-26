В эту игру можно играть вдвоем: адвокаты УПЦ заявили на Порошенко в украинскую генпрокуратуру

На фоне ступора Верховной Рады, чье руководство так и не решилось вынести на голосование в сессионный зал скандальный законопроект о запрете Украинской Православной Церкви, видимо убоявшись негативных последствий в случае пересменки в Белом доме, сама Церковь перешла в правовое наступление на своих гонителей.