На Кубе анонсировали открытие новых рейсов из Москвы в июне и зимой

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда анонсировал новые рейсы из Москвы на остров в июне текущего года и зимой, в летний месяц будут добавлены рейсы из Москвы в крупнейшие курорты Кайа-Коко и Варадеро, зимой - новые туры в курортный город Кубы Ольгин.