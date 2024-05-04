Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Кубе анонсировали открытие новых рейсов из Москвы в июне и зимой

На Кубе анонсировали открытие новых рейсов из Москвы в июне и зимой

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда анонсировал новые рейсы из Москвы на остров в июне текущего года и зимой, в летний месяц будут добавлены рейсы из Москвы в крупнейшие курорты Кайа-Коко и Варадеро, зимой - новые туры в курортный город Кубы Ольгин.

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