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Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe

Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил от авторитетного французского издания L’Équipe самую низкую оценку среди игроков парижской команды за матч 3-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:2).

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