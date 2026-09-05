Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Монако» от L’Équipe

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил от авторитетного французского издания L’Équipe самую низкую оценку среди игроков парижской команды за матч 3-го тура Лиги 1 с «Монако» (1:2).
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