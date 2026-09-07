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Дагестанская сказка «Кувшин дружбы»

В трудные времена даже самый искусный мастер может отправиться на поиски чуда — именно так начинается дагестанская сказка «Кувшин дружбы», где гончар Магомед поднимается к древней пещере, надеясь спасти свой аул от засухи.

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