В трудные времена даже самый искусный мастер может отправиться на поиски чуда — именно так начинается дагестанская сказка «Кувшин дружбы», где гончар Магомед поднимается к древней пещере, надеясь спасти свой аул от засухи.
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