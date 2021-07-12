ИЗВЕСТИЯ iz

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Выход на цену: за полгода первичное жилье в России подорожало до 17%

Выход на цену: за полгода первичное жилье в России подорожало до 17%

Цены на первичное жилье за I полугодие 2021 года выросли в среднем по России на 12–17%. Радикального замедления подорожания квадратного метра так и не произошло, несмотря на снижение спроса, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

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