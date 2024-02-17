Путин: в РФ выдали более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки

Программа промышленной ипотеки в России, предлагающая компаниям возможность получить кредиты до 500 миллионов рублей на приобретение или обновление производственных площадей под 3,5% годовых, уже дала более 800 кредитов.
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