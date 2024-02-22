Революция в мире расслабления или просто массаж? Тест-драйв BORK Avalon

Последние полгода я довольно глубоко раскапываю тему майндфулнесс и медитаций — ту самую гигиену сознания или гимнастику ума, без которых не обходится сейчас практически ни одна книга или разговор про «менеджмент счастья».
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