Максимильяновка — наша. Гарнизону ВСУ в Курахове готовят огневой вал

Радомир Маркуш 18 октября 2024 г., 19:27 На смартфонах уничтоженных захисников сохранились мольбы к командованию о вызволении из ада Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением Максимильяновки в ДНР, подтвердив важность этого населенного пункта с военной точки зрения.