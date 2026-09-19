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АдГ планирует запустить газопровод «Северные потоки» – Хрупалла

АдГ планирует запустить газопровод «Северные потоки» – Хрупалла

Сопредседатель «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что партия планирует снова запустить газопровод «Северный поток» и отказаться от использования терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

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