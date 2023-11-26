Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо?

Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо?

Свой дом в Израиле он построил в "культурном центре" страны - в Хайфе, на 12 сотках. И это по-израильским меркам - роскошь, потому что земля там очень дорогая.

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Комментарии
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Иван Агеев
Самый лучший подарок для Андрюши кусок мыла и верёвка. Пользуйся!
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16 час.
Платон Платонов
Макаревич всю жизнь зарабатывал тем, что гундосил против власти, он больше ничего не умеет. А в Израиле такой сомнительный талант, не нужен, да и в европах тоже.
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16 час.

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