Пилот самолета Х-32 «Бекас» пострадал при падении в поле под Ульяновском

Пилот самолета Х-32 «Бекас» пострадал при падении в поле в под Ульяновском. Об этом стало известно 22 сентября.
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