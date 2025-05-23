СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

С целью обеспечения промышленной безопасности и предупреждения аварий и инцидентов на объектах газораспределительной системы и объектах газопотребления при производстве ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Госпромнадзора информ .