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СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

С целью обеспечения промышленной безопасности и предупреждения аварий и инцидентов на объектах газораспределительной системы и объектах газопотребления при производстве ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы Бобруйский межрайонный отдел Могилевского областного управления Госпромнадзора информ .

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