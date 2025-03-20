Под Курском убили командира ВСУ, призывавшего к расправе над русскими

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Российские военные в Курской области ликвидировали командира роты 103-й бригады Вооруженных сил Украины Юрия Турлая, известного своими радикальными взглядами и принадлежностью к националистической организации «Правый сектор»*.
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