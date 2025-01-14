Депутат Бессараб: маткапитал проиндексируют на 7,3% с 1 февраля 2025 года

Госдума одобрила в первом чтении продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соавтор закона, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала ведущей 360.
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