Про недонаполеона Зеленского

Новое и прекрасное от Р. Ищенко.В 1812 году, покидая Москву, расстроенный провалом кампании против России Наполеон приказал взорвать Кремль.
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