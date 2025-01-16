Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Он обыграл канадца Габриэля Диалло – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:3. Хачанов прервал серию из трех подряд «Больших шлемов», на которых он не мог пройти дальше второго круга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
- Журова о Медведеве и Рублеве на обложке Esquire: «Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять»
- Роднина – на вопрос о гражданстве США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»
Свежие комментарии