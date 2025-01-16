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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Он обыграл канадца Габриэля Диалло – 7:6(4), 4:6, 6:3, 6:3. Хачанов прервал серию из трех подряд «Больших шлемов», на которых он не мог пройти дальше второго круга.

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