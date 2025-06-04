Сообщение о бомбе в здании суда на Буюканах: территория здания оцеплена

Сообщение о бомбе в здании суда на Буюканах. По словам пресс-секретаря кишиневской полиции Светланы Скрипник, утром 4 июня, около 9:15, в единую службу 112 позвонил мужчина и сообщил, что учреждение, расположенное на проспекте Штефан чел Маре, заминировано.