Дагестанский омбудсмен оказал содействие предпринимателю в заключении договора аренды земельного участка

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан обратился индивидуальный предприниматель по вопросу заключения договора аренды земельного участка для организации места выгрузки водных биологических ресурсов.
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