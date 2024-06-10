Из-за перекрытия дорог в День России в Омске изменятся маршруты транспорта. Движение в городе будут ограничивать с сегодняшнего дня.
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Из-за перекрытия дорог в День России в Омске изменятся маршруты транспорта. Движение в городе будут ограничивать с сегодняшнего дня.