В России упростили получение выплат за жильё, утраченное из-за ЧС или терактов

Главное в тезисах: Тезис 1: Правительство РФ постановлением № 1209 от 22 сентября 2026 года включило выплаты за утраченное и повреждённое жильё в рекомендуемый перечень госуслуг, доступных через МФЦ по принципу «одного окна».
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