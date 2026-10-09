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Мировое обозрение

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В России упростили получение выплат за жильё, утраченное из-за ЧС или терактов

В России упростили получение выплат за жильё, утраченное из-за ЧС или терактов

Главное в тезисах: Тезис 1: Правительство РФ постановлением № 1209 от 22 сентября 2026 года включило выплаты за утраченное и повреждённое жильё в рекомендуемый перечень госуслуг, доступных через МФЦ по принципу «одного окна».

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