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Настя Люкин – Симоне Байлс: «Тебя запомнят за храбрость в Токио-2020. Ты приехала как гимнастка, а уезжаешь как герой»

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Настя Люкин обратилась к американской гимнастке Симоне Байлс, которая снялась с командного и личного многоборья на Играх-2020 в Токио из-за психологических проблем.

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