Служащий в ВСУ украинский актер Сова раскритиковал киевлян

Украинский актер Дмитрий Сова, известный в России и Украине по сериалам «Сваты-3» и «По законам военного времени», раскритиковал жителей Киева за то, что ведут праздную жизнь в клубах и ресторанах во время военного конфликта.
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