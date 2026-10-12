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Аргументы недели

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Провокация: когда культ западного артиста становится реабилитацией нацизма

Провокация: когда культ западного артиста становится реабилитацией нацизма

Страсти вокруг планируемого, но пока отмененного концерта поклонника Гитлера не утихают. Они не просто не утихают — они обнажают тревожную тенденцию: в погоне за кассой и хайпом отдельные представители индустрии развлечений готовы игнорировать любые красные линии.

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