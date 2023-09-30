В Британии с 1 октября запретят одноразовую пластиковую посуду

С 1 октября этого года в Великобритании будет запрещена одноразовая пластиковая посуда. Запрет касается розничной торговли, ресторанов, поставщиков продуктов питания и предприятий гостиничного бизнеса, говорится на сайте британского правительства.
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