Бойцы Вооружённых сил Украины целенаправленно нападают на медиков и сотрудников средств массовой информации, заявил военный врач подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки войск «Восток» с позывным «Санта».
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