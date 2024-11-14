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Боец ВС РФ «Санта»: ВСУ в первую очередь атакуют журналистов и медиков

Боец ВС РФ «Санта»: ВСУ в первую очередь атакуют журналистов и медиков

Бойцы Вооружённых сил Украины целенаправленно нападают на медиков и сотрудников средств массовой информации, заявил военный врач подразделения 374-го отдельного батальона связи группировки войск «Восток» с позывным «Санта».

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