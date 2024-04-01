На условиях анонимности один из жителей Армавира дал следующую версию: "Земля на мясокомбинате дорогая.
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На условиях анонимности один из жителей Армавира дал следующую версию: "Земля на мясокомбинате дорогая.