Эпштейн тайно записывал на видео секс принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона. Это подтверждают новые документы

Майя Maja

Я удивлена, что туда еще юношей вместе с девушками не включили. Вообщем "американская новая элита" решила "обнулится" в очередной раз. Для этого нужны опять скандалы связанные с педофилией и, главное, нет основных "свидетелей" для претензионного американского гнилого права)) Но вони будет много и "обвиняемые" войдут в историю как низкопробные существа и соответственно будут дискредитированы полностью для демократичного избирателя"))) А что, в Америке было когда-то по другому?)) (Только не подумайте, что я кого-то из всех этих... оправдываю))