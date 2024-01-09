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Эпштейн тайно записывал на видео секс принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона. Это подтверждают новые документы

Эпштейн тайно записывал на видео секс принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона. Это подтверждают новые документы

© AP Photo / New York State Sex Offender Registry Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Миллионер-педофил Джеффри Эпштейн тайно записывал на видео, как принц Эндрю и Билл Клинтон занимаются сексом с несовершеннолетними, сообщает LBC со ссылкой на последние обнародованные документы.

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Комментарии
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Майя Maja
Я удивлена, что туда еще юношей вместе с девушками не включили. Вообщем &quot;американская новая элита&quot; решила &quot;обнулится&quot; в очередной раз. Для этого нужны опять скандалы связанные с педофилией и, главное, нет основных &quot;свидетелей&quot; для претензионного американского гнилого права)) Но вони будет много и &quot;обвиняемые&quot; войдут в историю как низкопробные существа и соответственно будут дискредитированы полностью для демократичного избирателя&quot;))) А что, в Америке было когда-то по другому?)) (Только не подумайте, что я кого-то из всех этих... оправдываю))
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