Сатановский: В ООН против России выступили США и их макронезии

На Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по ситуации на Украине. Предсказуемо, оно завершилось в пользу Соединённых Штатов, которые де-факто командуют этой организацией в целом примерно так же, как Микронезией или Пуэрто-Рико в отдельности.