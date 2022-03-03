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Сатановский: В ООН против России выступили США и их макронезии

Сатановский: В ООН против России выступили США и их макронезии

На Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по ситуации на Украине. Предсказуемо, оно завершилось в пользу Соединённых Штатов, которые де-факто командуют этой организацией в целом примерно так же, как Микронезией или Пуэрто-Рико в отдельности.

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