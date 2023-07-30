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Софья Тартакова: «Рублев вообще не отдыхает: либо тренируется, либо на турнирах»

Менеджер Андрея Рублева Софья Тартакова рассказала о его самочувствии на фоне поражения от Даниэля Альтмайера (2:6, 2:6) во втором круге турнира в Гамбурге.

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