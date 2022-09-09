Заноза

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"Скоро мы поймем, что сказал Путин". Где Россия нашла новых бойцов

"Скоро мы поймем, что сказал Путин". Где Россия нашла новых бойцов

Президент России Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры Донбасса «воюют лучше, чем профессиональные военные», «сражаются очень мужественно, храбро и результативно», сославшись при этом на доклад Министерства обороны Источник фото: avatars.

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