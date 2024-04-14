Новая марионетка: как США пытается сделать из Японии Украину

Против Китая нацелен и новый военный AUKUS, который помимо НАТО сейчас активно развивают Штаты. В AUKUS в который сейчас входят Австралия, Британия и США, активно затягивают Японию и Филиппины - страны, которые имеют непосредственное отношение к Азиатско-Тихоокеанскому региону.