Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новая марионетка: как США пытается сделать из Японии Украину

Новая марионетка: как США пытается сделать из Японии Украину

Против Китая нацелен и новый военный AUKUS, который помимо НАТО сейчас активно развивают Штаты. В AUKUS в который сейчас входят Австралия, Британия и США, активно затягивают Японию и Филиппины - страны, которые имеют непосредственное отношение к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

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