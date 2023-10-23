Санкции США против Китая угрожают Nvidia, AMD и ASML

Как пишет Seekingalpha, новые правила США об экспорте чипов в Китай вряд ли окажут сильное краткосрочное влияние на такие компании, как Nvidia и AMD, но в долгосрочной перспективе картина может быть совсем иной.
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