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Военное обозрение

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Европа будет готовить крупный пакет военной помощи для Украины, намереваясь успеть до завершения военных действий

Европа будет готовить крупный пакет военной помощи для Украины, намереваясь успеть до завершения военных действий

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