ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал
Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).
Комментарии
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Зачем России нужны организации,от которых только одно не дорозумение?Которые учат как нам жить? И Россия за членство в этих организациях платит взносы,на содержание этих ОНО? И не маленькие,а от них только вред для России! Выйти из этих организаций,и пусть ищут новых "спонсоров" для содержания ОНО,без имени,роду,племени!
Нужно России спасать планету от чумы и бешенства
Да пусть ВЫРОЖДАЮТСЯ!!! Сторонники третьего пола😛😛😛
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