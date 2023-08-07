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ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).

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Комментарии
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виталий панов
Зачем России нужны организации,от которых только одно не дорозумение?Которые учат как нам жить? И Россия за членство в этих организациях платит взносы,на содержание этих ОНО? И не маленькие,а от них только вред для России! Выйти из этих организаций,и пусть ищут новых &quot;спонсоров&quot; для содержания ОНО,без имени,роду,племени!
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