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В зоне СВО уничтожили депутата Ляшка, воевавшего за «Азов»* с 2014 года

В зоне СВО уничтожили депутата Ляшка, воевавшего за «Азов»* с 2014 года

В зоне СВО уничтожили депутата Ляшка, воевавшего за «Азов»* с 2014 года Елена ВайленкоВ недавнем событии под Угледаром, близ Киева, был ликвидирован Мирослав Ляшок, бывший депутат партии «Европейская солидарность», который начал свой путь с Майдана.

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