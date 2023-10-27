В зоне СВО уничтожили депутата Ляшка, воевавшего за «Азов»* с 2014 года Елена ВайленкоВ недавнем событии под Угледаром, близ Киева, был ликвидирован Мирослав Ляшок, бывший депутат партии «Европейская солидарность», который начал свой путь с Майдана.