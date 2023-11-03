Собянин: в Москве с начала года пассажиры проехали на электробусах 100 млн раз

В Москве с января электробусами воспользовались больше 100 миллионов раз. Пассажиры примерно на 17% стали чаще выбирать этот экологичный общественный транспорт, чем в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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