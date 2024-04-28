Физическая активность очень эффективна в борьбе с депрессией Свежие данные, опубликованные на портале Neuroscience and Biobehavioural Reviews, проливают свет на важную связь между физической активностью и психическим здоровьем.
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