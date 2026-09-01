Когда и как России нужно приземлять Финляндию

Россия примет эффективные меры в ответ на решение Финляндии отменить запрет на ввоз ядерного оружия и в будущем размещать его на территории страны.
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Для начала - прервать ЛЮБЫЕ коммерческие контакты, а не выборочные, по указке расеянского воровского "бизнес-сообщества". Китай принял подобные меры в отношении Литвы только за её, Литвы, позицию по вопросу Тайваня. А у нас - ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.
Этот финский презик Сдубб финнов никогда не спрашивает.
1- отменить Указ Александра Первого о выходе Княждества Финляндского из состава Российской империи!2- запретить ввоз в Финляндию любого вида товаров под любым предлогом!3 прекратить любое общение с Финляндией-включая туризм!
Нынешние финские "верхи" - вообще ИДИОТЫ !!! Они перестали понимать, что своим благополучием финны были обязаны как раз тому, что с 1944 до 1991 года были "розовыми" - ни белыми, ни красными! Для Запада были "почти СССР", для нас - "Запад"! Было даже такое слово - "финляндизация" - как в поговорке: "Ласковое теляте у двух мамок..."! Да - честно говоря - мне кажется, что мы их даже ИЗЛИШНЕ БАЛОВАЛИ - там практически не было ДЕНАЦИФИКАЦИИ, хотя союзниками Гитлера ОНИ БЫЛИ !!! Прежние руководства Финляндией это отлично понимали, и пользовались этим, отчего и населению этой страны было хорошо! А теперь будут не "Трибалтийские вымираты", а "Четырёхбалтийские...", ведь главное - что ВЫМИРАТЫ !!!
Никого возвращать не надо, а надо воспользоваться статьями послевоенного договора ООН, а там сказано, что страны победительницы в ВОВ могут применить военные меры против стран бывшей гитлеровской коалиции при возникновении и зарождения в них признаков фашизма, как то так там изложено. А посему можно и нужно бахнуть... ибо нех уй.
Слушайте,а может пора уже вернуть Финляндскую губернию в состав России,а?