ЭксклюзивПрогрессКрасивый робопёсhttps://sci Красивый робопёс Специалисты Атлантического университета Флориды построили собственную машину.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСтроение чакры Чакра представляет собой энергетический поток, состоящий из нескольких как бы вложенных друг в друга спиральных конических вихрей, имеющих общую вершину, которая находится в точке пересечения Сушумны с опоясывающим каналом. При увеличении количества энергии витки потока расширяются. В пределе чакральный поток может слиться с потоком энергии соответствующей Стихии Вселенной (т. е. чакра может расшириться на всю Вселенную, в этом случае человек становится, так сказать, «гражданином Вселенной»). Если течение в чакральном потоке направлено вверх — от вершины к основанию — проявляются «прямые» качества этой энергии, если же течение энергии направлено вниз — «обратные» качества. Направление движения потока энергии может активно изменяться в конических составляющих трех нижних чакр. В верхних чакрах, начиная с сердечной, энергия конкретного конуса либо присутствует, и тогда ее течение направлено вверх, либо ее нет, то есть соответствующий конус просто-напросто отсутствует. Возможны также промежуточные варианты, когда энергия присутствует в виде статического поля, в котором отсутствует поток. Каждая чакра содержит в себе определенный комплекс энергий Стихий. Они проявляются в количестве витков конических спиралей на эфирном уровне. Символически их изображают в виде лепестков лотоса. Кроме энергий этих витков, на каждой чакре присутствует фоновая общая энергия чакры, которая равномерно распределяется по всем виткам: на Муладхара-чакре — Стихия Земли, на Свадхистхана-чакре — Стихия Воды, на Манипура-чакре — Стихия Огня, на Анахата-чакре — Стихия Воздуха, на Вишуддха-чакре — Стихия Эфира, на Аджня-чакре — Стихия Воли, на Сахасрара-чакре — Космос. Общая Стихия чакры отражает ее основное предназначение и обеспечивает нормальное функционирование. На рисунке показано проявление чакры на одном из уровней эфирного/энергетического восприятия.Комментировать
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