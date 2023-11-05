Итоги конкурса ´Лучший будущий руководитель´ среди врачей региона подвели в Могилеве.

Фото mogilevprofzdrav.byУчастниками завершающего этапа смотра-конкурса среди врачей ´Лучший будущий руководитель´ стали 30 человек, рассказали БЕЛТА в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
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