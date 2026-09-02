Эксперт РАНХиГС сообщила о праве на 5-дневный отпуск при браке

Сотрудники, заключившие брак, могут взять отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти дней. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
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