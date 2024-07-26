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Файл в 42 килобайта положил миллионы компьютеров по всему миру. Ущерб на миллиарды: Что на самом деле произошло в день "синего экрана смерти"?

Файл в 42 килобайта положил миллионы компьютеров по всему миру. Ущерб на миллиарды: Что на самом деле произошло в день "синего экрана смерти"?

В сбое 8 миллионов компьютеров по всему миру и ущербе на более чем 5 миллиардов долларов виноват один файл размером 42 килобайта.

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