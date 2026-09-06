В Днепропетровске горят склады врага (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепропетровске минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. По данным местной областной военной администрации, под удар попали складские помещения, принадлежащие логистической компании.
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